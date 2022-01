Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ladendieb gestellt

Waren (LK MSE) (ots)

Am Montag den 31.01.2022 teilte der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Langen Straße in Waren gegen 15:30 Uhr fernmündlich der Polizei mit, dass er einen Ladendieb auf frischer Tat festgestellt hat. Durch Beamte des Polizeihauptreviers Waren wurde der Einsatzort umgehend aufgesucht. Vor Ort konnte ein 33-jähriger deutscher Tatverdächtiger festgestellt werden. Mit dem entsprechenden Tatvorwurf konfrontiert, versuchte sich, der aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte stammende Mann der Maßnahme zu entziehen. Durch das beherzte Eingreifen der eingesetzten Beamten konnte der alkoholisierte Mann (1,04 Promille) jedoch festgehalten und seine Flucht unterbunden werden. Während der Festnahme leistete der Betroffene Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, sodass eine Polizeibeamtin des Polizeihauptreviers Waren leicht verletzt wurde und sich in ärztliche Behandlung begeben musste.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell