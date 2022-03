Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Bürgerbüro

Emmerich (ots)

Über ein eingeschlagenes Fenster verschafften sich unbekannte Täter am Montag (28.02.2022) in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr Zugang zum Bürgerbüro an der Steinstraße.

Sie durchsuchten eines der Büros, konnten jedoch nicht weiter ins Gebäude vordringen, da die Innentüren verschlossen waren. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

