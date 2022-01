Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte gehen Kirche an

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein Anwohner nahe der Alten Dorfstraße wachte in der Nacht zu Dienstag (11.1.) gegen 4.00 Uhr auf, als er draußen verdächtige Geräusche hörte. Der Mann schaltete seine Außenbeleuchtung an, um nach dem Rechten zu sehen und bemerkte drei Männer. Diese befanden sich mit ihrem schwarzen Kastenwagen an der Kirche im Kirchweg. Als die Männer den Anwohner bemerkten, legten sie Gegenstände in den Kastenwagen und fuhren weg. Die drei unbekannten Männer haben mehrere Kupfer-Fallrohre, die ursprünglich auf einer Länge von etwa zwei Metern vom Dach der Kirche zum Boden verliefen, entfernt. Der Schaden liegt bei rund 900 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zu den drei Männern oder dem schwarzen Kastenwagen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell