Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Auto ein - Diebesgut bleibt zurück

Herford (ots)

(jd) Gestern (10.1.) stellte der 53-jährige Inhaber einer in der Herforder Heide ansässigen Firma um 7.00 Uhr fest, dass Unbekannte offenbar zwei seiner Firmenfahrzeuge angegangen sind. Der oder die unbekannten Täter haben sich offenbar im Verlauf des Wochenendes Zutritt zu dem durch ein Tor verschlossenes Firmengelände verschafft und einen dort geparkten Renault Master beschädigt. Durch die Beschädigung gelangten die Unbekannten in das Fahrzeuginnere und holten einen Abbruchhammer der Marke Bosch aus dem Fahrzeug. Der Koffer, in dem sich das Werkzeug befand, lag geöffnet neben dem Auto - das Werkzeug verblieb jedoch in dem Koffer. Von der Ladefläche eines zweiten Pkw entfernten die Unbekannten gewaltsam eine Holzkiste, die fest verankert auf der Ladefläche angebracht war und brachen diese ebenfalls auf. Die im Inneren gelagerten Gegenstände ließen sie ebenfalls zurück. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden, falls sie in Herford Elverdissen am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den bisher Unbekannten machen können.

