Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kiosk - Tatverdächtiger beschädigt Kameras

Herford (ots)

(jd) Der Inhaber eines Kiosks in der Lübbertorstraße bemerkte in der vergangenen Nacht (11.1.), gegen 3.28 Uhr, dass die Überwachungskameras seines Geschäfts kein Bild mehr übermittelten. Er bat daraufhin einen 21-jährigen Anwohner, nach dem Rechten zu sehen. Dieser traf vor Ort auf einen bisher unbekannten, dunkel gekleideten Mann: Der etwa 40- bis 45-Jährige versuchte mittels eines Werkzeuges die Eingangstür zum Kiosk gewaltsam zu öffnen, floh jedoch zu Fuß in Richtung Berliner Straße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden im Nahbereich eine Sprühdose der Marke Holts mit grauer Farbe auf, mit der der bisher Unbekannte augenscheinlich die Linse der Kamera besprüht hatte. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden am Kiosk liegt im unteren dreistelligen Bereich.

