Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Sexueller Übergriff

45-Jährige wehrt Angriff ab

Uedem (ots)

Am Sonntag (17. Oktober 2021) gegen 05.00 Uhr ging eine 45-jährige Frau über den Fußgängerweg von der Friedensstraße in Richtung Ketteler Straße. Ein ihr unbekannter, entgegenkommender Mann berührte sie unvermittelt unsittlich. Zur Abwehr dieses Übergriffs schlug die Frau dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht, woraufhin er sie ebenfalls mit einem Faustschlag verletzte. Die 45-Jährige beschrieb den Täter, der in unbekannte Richtung flüchtete, wie folgt: 30-40 Jahre alt, 170-175 cm groß, nordafrikanische Herkunft, längere schwarze Haare. Der Angreifer hat vermutlich eine Verletzung an seiner linken Gesichtshälfte davongetragen. Die Geschädigte konnte sich aus der Situation befreien und informierte von Zuhause die Polizei über den Vorfall. Sie begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell