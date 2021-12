Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Raub auf Postfiliale

Nienburg (ots)

(KEM) Mittwochabend, den 15.12.2021, kurz vor 17.00 Uhr ereignete sich ein Raub auf eine Postfiliale in der Leinstraße in Nienburg.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen überraschten zwei unbekannte männliche Täter eine 29-jährige Mitarbeiterin in der Filiale. Einer der Täter drängte die 29-Jährige in einen Hinterraum, während ein zweiter Täter u.a. Bargeld aus einer Kasse entnahm. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Ein Täter war männlich, schlank und ca. 175-180 cm groß. Er trug schwarze Handschuhe, schwarze Kleidung sowie eine schwarze FFP2-Maske. Der zweite Täter war vermutlich ebenfalls männlich und dunkel gekleidet.

Zur Höhe des Diebesgutes macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Die Angestellte blieb unverletzt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht festgestellt werden.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die sich zur Tatzeit an der Leinstraße im Bereich der Postfiliale aufgehalten haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter (05021) 97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell