POL-HR: Verkaufsmasche mit vermeintlich hochwertigen Büchern - Betrug

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.04.2022:

Schwalm-Eder-Kreis

Verkaufsmasche vermeintlich hochwertiger Bücher

Zeit: Freitag, 08.04.2022

Im Schwalm-Eder-Kreis kam es in mehreren Fällen zu betrügerischen Verkaufsgeschäften hinsichtlich des Verkaufs vermeintlich hochwertiger Bücher.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Personen, die im Besitz einer namhaften Lexikon-Reihe sind, zumeist gezielt vorab telefonisch kontaktiert. Hierbei wird erklärt, dass der Anrufer gerne das komplette Sammelwerk ankaufen wolle oder ein Verkauf vermitteln könne. Dies diente jedoch vermutlich nur zur Kontaktaufnahme um im weiteren Verlauf Haustürgeschäfte zum Verkauf von Büchern durchzuführen. Die hierbei angebotenen Bücher werden dann für einen Stückpreis von 1.990 EUR bis 29.990 EUR verkauft. Wie der Anrufer an die Daten der Lexikon-Besitzer gelangte, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Der ursprünglich in Aussicht gestellte Ankauf des kompletten Sammelwerkes durch den Anrufer, bleibt jedoch im weiteren Verlauf aus. Erste Ermittlungen lassen vermuten, dass die so verkauften Bücher nicht annähernd den Wert des Verkaufspreises aufweisen. Die Kriminalpolizei Homberg hat umfangreiche Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Betruges sowie wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Wuchers aufgenommen. Eine Person wurde in diesem Zusammenhang vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet darum, dass sich Personen melden, die seit Anfang April dieses Jahres und kurze Zeit zuvor, auf ein solches Verkaufsgeschäft eingegangen sind oder in der oben genannten Form angesprochen wurden.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

