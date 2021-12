Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Mechernich-Kommern

Mechernich-Kommern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht in Mechernich-Kommern sucht die Polizei Euskirchen nach einem unbekannten Augenzeugen.

Der Mann hatte am Montag vergangener Woche (6. Dezember) gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes beobachtet, wie der Fahrer eines hellblauen Opel Combo einen vor dem Haupteingang geparkten schwarzen VW Golf beschädigte.

Der Zeuge machte mit seinem Handy Fotos von dem unfallverursachenden Pkw und stellte sie dem Benutzer des VW Golf zur Verfügung.

Da der Zeuge allerdings keine Personalien hinterließ, wird er gebeten, sich unter der Rufnummer 02443/9880-460 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de mit dem Verkehrskommissariat in Mechernich in Verbindung zu setzen.

