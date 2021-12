Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Erneut gefälschte Impfausweise in Apotheken vorgelegt

Weilerswist/Euskirchen (ots)

In zwei Apotheken im Kreisgebiet haben am gestrigen Montag (13. Dezember) erneut zwei Tatverdächtige (41, 55) versucht, sich unter Vorlage gefälschter Impfpässe unrechtmäßig digitale Zertifikate zu verschaffen. In beiden Fällen schlugen die Versuche aufgrund der Aufmerksamkeit der Apotheker fehl.

Kurz nach 18 Uhr betrat ein 55-jähriger Mann eine Apotheke in Weilerswist und legte einen Impfausweis vor. Aufgrund des erhöhten Kundenaufkommens bat ihn die Mitarbeiterin (56), zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Nachdem sie Kopien seines Ausweises und des Impfpasses gefertigt hatte, stellte sie Unregelmäßigkeiten bei den Chargenaufklebern fest und verständigte die Polizei.

Eine Stunde zuvor hatte bereits ein 41-Jähriger in Euskirchen erfolglos versucht, ein digitales Impfzertifikat zu erlangen. Hier bemerkte der Apotheker (30) den offensichtlich gefälschten Stempel des Impfzentrums. Die unverzüglich verständigten Polizeibeamten stellten den Impfausweis des Mannes sicher.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse und Urkundenfälschung eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell