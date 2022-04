POL-HR: Vereinsheim aufgebrochen - Bargeld entwendet

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.04.2022: Malsfeld Einbrecher in Kirche Tatzeit: Samstag, 09.04.2022, 16:25 Uhr bis Sonntag, 10.04.2022, 16:35 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09./10.04.2022) brachen unbekannte Täter in die evangelische Kirche in der Kirchstraße in Malsfeld ein. Die unbekannten Täter hebelten ein ...

mehr