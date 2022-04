Polizei Homberg

POL-HR: Einbrecher dringen in Schnellimbiss ein - Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.04.2022:

Melsungen

Einbruch in Schnellimbiss

Zeit: Montag, 11.04.2022, 01:00 Uhr bis Montag, 11.04.2022, 05:15 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10./11.04.2022) brachen unbekannte Täter in einen Schnellimbiss in der Kasseler Straße in Melsungen ein.

Die unbekannten Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Innenbereich des Schnellimbisses entwendeten die unbekannten Täter Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe. Auch ein Tresor wurde von den unbekannten Tätern angegangen. Neben dem Bargeld wurden auch Bierflaschen und Autoschlüssel entwendet. Durch das gewaltsame Öffnen des Gebäudes entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Höhe steht derzeit nicht fest.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

