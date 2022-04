Polizei Homberg

POL-HR: Holzernte-Maschine komplett ausgebrannt - 200.000 EUR Schaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2022:

Fritzlar

Holzernte-Maschine komplett ausgebrannt

Zeit: Donnerstag, 07.04.2022, 20:30 Uhr bis Freitag, 08.04.2022, 05:15 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07./08.04.2022) brannte eine Holzernte-Maschine, die im Stadtwald von Fritzlar, im Bereich hinter der Standortschießanlage der Bundeswehr, abgestellt war, komplett aus.

Der sog. Harvester, der Marke John Deere, wurde am Donnerstagabend nach Beendigung der Fällarbeiten in dem dortigen Waldbereich abgestellt. Als die Fällarbeiten am Freitagmorgen fortgesetzt werden sollten, wurde festgestellt, dass der Harvester komplett ausgebrannt war.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200.000,- EUR. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund des momentanen Ermittlungsstandes wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

