Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines hochwertigen Motorrades

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.04.2022:

Homberg

Zeit: Mittwoch, 06.04.2022, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 07.04.2022, 05:55 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06./07.04.2022) wurde durch unbekannte Täter in der Mörshäuser Straße in Homberg ein hochwertiges Motorrad entwendet.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer dortigen Garage in der das Motorrad abgestellt war. Im Anschluss entwendeten die unbekannten Täter das Motorrad der Marke BMW (Typ S1000RR). An dem Motorrad waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die amtlichen Kennzeichen HR-RR 3 angebracht. Das Motorrad hat einen Wert in fünfstelliger Höhe und war gerade ein halbes Jahr zugelassen.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell