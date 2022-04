Polizei Homberg

POL-HR: Fahrgäste greifen Taxifahrer an - Geldbörse gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 05.04.2022:

Edermünde

Räuberischer Diebstahl auf Taxifahrer

Tatzeit: Sonntag, 03.04.2022, 02:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (02./03.04.2022), gegen 02:50 Uhr, wurde ein Taxifahrer durch unbekannte Täter angegriffen und seine Geldbörse wurde entwendet.

Der 65-jährige Taxifahrer aus Lohfelden hatte nach seinen Angaben die vier unbekannten Täter als Fahrgäste kurz zuvor im Bereich des Musikparks A7 in Kassel aufgenommen. Als Fahrtziel wurde durch die unbekannten Täter Edermünde angegeben. Nachdem der Taxifahrer dann nach Edermünde-Haldorf gelotst wurde, änderten die unbekannten Täter ihr Fahrtziel auf Edermünde-Grifte. Kurz vor Edermünde-Grifte gab einer der unbekannten Täter dann an, sich übergeben zu müssen und der Taxifahrer hielt am Straßenrand an. Hierbei haben dann zwei der unbekannten Täter unvermittelt mit Fäusten auf den Taxifahrer eingeschlagen und ein weiterer unbekannter Täter hat die Geldbörse des Taxifahrers entwendet. Bei dem anschließenden Versuch des Taxifahrers die unbekannten Täter zu stellen, wurde dieser erneut durch zwei der unbekannten Täter mittels Faustschlägen und Tritten attackiert. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und musste anschließend in einem Krankenhaus in Kassel behandelt werden. Die Höhe des Stehlgutes steht derzeit nicht fest.

Nach dem Angriff flüchteten die vier unbekannten Täter in Richtung Edermünde-Haldorf. Weitere Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

