Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Singlis: Nach Brand einer Scheune - Polizei geht von Brandstiftung als Brandursache aus - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Borken-Singlis

Nach Brand einer Scheune - Polizei sucht Zeugen Am Nachmittag des 10.03.2022 brannte im Mühlenweg in Singlis eine Scheune (wir berichteten). Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400.000,- Euro. Die Scheune, auf deren Dach sich eine Photovoltaikanlage befand, beinhaltete ein Getreidelager und landwirtschaftliche Gerätschaften. Das Scheunengebäude brannte vollständig aus, so dass die Photovoltaikanlage und das Innere komplett zerstört wurden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandursachenermittler der Homberger Kriminalpolizei davon aus, dass der Brand durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung entstanden ist. Die Ermittler bitten Zeugen, welche in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:10 Uhr Personen in der Nähe der Brandstelle im Mühlenweg gesehen haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

