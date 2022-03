Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Holzhausen: Unbekannte Diebe stehlen 1.000,- Liter Dieselkraftstoff aus Lkws

Homberg (ots)

Edermünde-Holzhausen

Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Lkws Tatzeit: 28.03.2022, 17:00 Uhr bis 29.03.2022, 09:00 Uhr In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen stahlen unbekannte Täter mindestens 1.000 Liter Dieselkraftstoff aus geparkten Lkws in der "Lange Heideteile". Die Täter begaben sich zu sechs, auf den Parkplatz einer dortigen Transportfirma geparkten Lkw und öffneten die unverschlossenen Tankdeckel. Anschließend zapften sie, auf nicht bekannte Weise, den Kraftstoff aus den Tanks. Mit dem erbeuteten Kraftstoff im Wert von über 2.000,- Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell