POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 18-Jähriger randaliert und muss die Nacht in Gewahrsamseinrichtung verbringen

Mit einem erheblich alkoholisierten 18-Jährigen bekamen es Polizistinnen und Polizisten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen am Montag gegen 21.00 Uhr im Parkhaus eines Einkaufsmarkts in der Talstraße in Bietigheim-Bissingen zu tun. Zwischen dem jungen Mann und seinen zwei 17 und 21 Jahre alten Begleitern war es zu einem Gerangel gekommen, worauf ein weiterer Zeuge die Polizei alarmierte. Das Handgemenge entstand, da die beiden Bekannten den 18-Jährigen davon abhalten mussten, Einkaufswagen gegen geparkte Fahrzeuge zu schieben. Stattdessen entfernte er anschließend einen Feuerlöscher und schleuderte diesen gegen Wände und den Boden. Da die eingetroffenen Beamten den Eindruck gewannen, dass der 18-Jährige sich nicht beruhigen werde, wurde er in Gewahrsam genommen. Er skandierte hierbei verfassungswidrige Parolen, die er jedoch gegen keine anwesenden Personen richtete. In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers kam es im weiteren Verlauf auch zu Widerstandshandlungen durch den 18-Jährigen. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Die Ermittlungen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

