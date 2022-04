Polizei Homberg

POL-HR: Dieseldiebstahl aus Zugmaschine - 600,- EUR Stehlschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.04.2022:

Fritzlar

Dieseldiebstahl aus Zugmaschine

Tatzeit: Mittwoch, 06.04.2022, 17:15 Uhr bis Donnerstag, 07.04.2022, 04:50 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06.-07.04.2022) entwendeten unbekannte Täter im Bereich des Hellenwegs in Fritzlar Dieselkraftstoff aus einer dort geparkten Zugmaschine. Die unbekannten Täter hebelten hierbei gewaltsam den verschlossenen Tankdeckel auf und zapften so etwa 300 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank und entwendeten diesen. Der entwendete Dieselkraftstoff hat derzeit einen Wert von ca. 600,- EUR. An dem Tank der Zugmaschine entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte unter Tel.: 05622/9966-0.

