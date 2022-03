POL-KN: (Bad Dürrheim, B 33, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall beim Überholen (23.03.2022)

Vöhrenbach (ots) - Erst ein geparktes Auto gestreift und danach von der Unfallstelle geflüchtet, ist eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Einmündung der Schleifestraße auf die Herzogenweilerstraße. Die 55-Jährige am Steuer eines Ford fuhr auf der Schleifestraße und bog an der ...

mehr