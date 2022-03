Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer baut Unfall (23.03.2022)

Donaueschingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend, gegen 21.40 Uhr, auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Anschlussstelle Donaueschingen-Nord einen Unfall gebaut. Ein 35 Jahre alter Mann war mit einem Audi A3 auf der B27 von Villingen kommend in Richtung Blumberg unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle kam der Audi-Fahrer in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei mehrere Verkehrsschilder bis der Audi an einer Böschung zum Stehen kam. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 35-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik, wo er sich zudem von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen musste. Den Führerschein behielt die Polizei. Um das demolierte Auto kümmerte sich ein Abschleppdienst. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. An den Verkehrseinrichtungen entstand Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell