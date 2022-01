Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unbekannte randalieren auf Spielplatz

Mit einer Motorsäge beschädigten Unbekannte ein Baumhaus.

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 13.15 Uhr ging ein Zeuge am Spielplatz in der Siechenbergstraße vorbei. Dabei bemerkte er, dass Unbekannte ein dort aufgestelltes Baumhaus beschädigten. Mit einer Motorsäge hatten sie die Stelzen des Baumhauses angesägt und ein Geländer ganz durchtrennt. Die Polizei sperrte daraufhin das Baumhaus ab, um weiteren Schaden zu verhindern. Sie bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07321/322430 zu melden.

