POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Brand einer Pergola (22.03.2022)

Engen (ots)

Am Dienstagnachmittag sind auf einem Grundstück auf dem "Heinrich-Heine-Ring" mehrere Holzgartenmöbel, die unter einer an eine Garage angebauten Pergola standen, in Brand geraten. Kurz vor 17 Uhr rückte die alarmierte Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften aus und konnte den gemeldeten Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Sitzmöglichkeiten und die Pergola wurden durch das Feuer beschädigt. Die Polizei schätzte den entstanden Sachschaden auf rund 2.000 Euro. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden.

