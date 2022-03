Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ebay-Kleinanzeigen Betrug (21.03.2022)

Königsfeld (ots)

Mit einer besonders perfiden Betrugsmasche haben Unbekannte am Montag gegen 12 Uhr eine junge Frau in Königsfeld über den Tisch gezogen. Eine 21-Jährige wollte auf dem Verkaufsportal Ebay-Kleinanzeigen Ware verkaufen und erhielt auf ihrem Handy eine Textnachricht eines vermeintlichen Interessenten. Er schickte einen Link, hinter dem sich eine gefälschte, der Ebay-Bezahlseite täuschend ähnlich sehende Seite verbarg. Diese Fakeseite erweckte den Eindruck eines Zahlungseingangs bei Ebay, der jetzt auf ein Kreditkartenkonto der Verkäuferin ausbezahlt werden könne. In gutem Glauben gab die junge Frau die angeforderten Daten ihrer Kreditkarte auf der Seite ein, bemerkte dann jedoch den Betrug und sperrte sofort ihre Kreditkarte. Ob es zu einem Vermögensschaden kam, steht bislang noch nicht fest

Mit dieser und anderen Betrugsmaschen gelingt es Betrügern immer wieder, ihre Opfer zu täuschen und an deren Geld zu gelangen. Wurde Geld abgebucht oder überwiesen ist es oftmals schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, die Zahlung zurückzurufen und die Geprellten bleiben auf dem Schaden sitzen. Hinweise, um sich vor diesen und anderen Betrugsversuchen zu schützen, gibt die Polizei auf ihrer Präventionsseite im Internet unter www.polizei-beratung.de .

