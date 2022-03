Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Frau fällt auf Messenger-Betrug herein (20.03.2022)

Gütenbach (ots)

Eine 66-jährige Gütenbacherin ist am Sonntag gegen 17 Uhr einer neuen Betrugsmasche über einen Messenger-Dienst aufgesessen. Ein Betrüger gab sich in einer Textnachricht als ihr Enkel aus und bat um Geldüberweisung auf sein Konto, um Rechnungen zu bezahlen. Er selbst hätte sein altes Handy verloren und das Neue sei nicht zum Bezahlen eingerichtet. Mit diesem Hinweis begründete der Betrüger auch die neue Handynummer, die der Angeschriebenen bis dahin unbekannt war. So gelang es ihm, die arglose Frau zu mehreren Überweisungen in Höhe eines vierstelligen Gesamtbetrags zu bringen.

Mit dieser und anderen Telefonbetrugsmaschen gelingt es Betrügern immer wieder, arglose Personen um ihr Geld zu bringen. Wie man sich davor schützen kann, erklärt die Polizei auf ihrer Präventionsseite im Internet unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell