POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Diebe klauen beide Autokennzeichen (22.03.2022)

Rottweil (ots) - Ein Randalierer hat am Dienstagabend die Polizei auf Trab gehalten. Kurz vor 18 Uhr meldete ein Anwohner, dass eine Person in einem Wohnhaus in der Flöttlinstorstraße randaliere. Wie die Polizei vor Ort feststellte, hatte ein alkoholisierter 38-Jähriger dort mehrfach gegen eine Wohnungstür getreten. Nachdem der Mann beruhigt werden konnte, zog er sich wieder in seine Wohnung im gleichen Haus zurück. ...

