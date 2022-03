Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Über 40 Stundenkilometer zu schnell unterwegs (22.03.2022)

Radolfzell (ots)

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei auf der Haselbrunnstraße aufgefallen. Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer "bretterte" mit knapp 80 Stundenkilometern durch eine 30er-Zone. Den jungen Mann erwarten nun ein saftiges Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

