Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jugendlicher mit PKW betrunken unterwegs

Weilerswist (ots)

Am 20.02.2022 gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei auf einen auffällig fahrenden Fahrzeugführer aufmerksam gemacht. Geschildert wurde ein in Weilerswist auffällig fahrender Kleinwagen, der bereits einen Reifen verloren habe und die Fahrt "auf drei Reifen" weiter fortsetze. Die Polizei konnte den Fahrzeugführer in Höhe eines Bahnüberganges stoppen. Am Steuer saß ein 16-jähriger Jugendlicher, der mit dem Auto seiner Mutter ohne Führerschein und betrunken unterwegs war. Nach Konsum von Alkohol hatte er sich betrunken mit dem Auto auf den Weg nach Hause gemacht und war unterwegs verunfallt, blieb aber unverletzt.

Die Mutter des Jungen erschien am Einsatzort und brachte das noch fahrbereite Fahrzeug zu einer nahegelegenen Werkstatt. Dem jugendlichen Fahrer wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Er wurde später in die Obhut seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet nun u. a. ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell