Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, Parkplatzstreit endet mit Polizeieinsatz

Mainz-Neustadt (ots)

Donnerstag, 15.04.2021, 15:30 Uhr

Nachdem ein 52- Jähriger am gestrigen Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, sein Auto in einer Parklücke in der Leibniz Straße in Mainz abstellt, kommt es zum Streit mit einer 31- Jährigen, die ebenfalls mit ihrem Auto in die genannte Parklücke einfahren wollte. Mehrere Beleidigungen der Frau erfolgten sodann noch aus dem Fahrzeug heraus. Da der 52- jährige Fahrer zunächst nicht auf die Frau reagierte und sich abwand, lief diese dem Mann hinter her und versah ihn weiterhin mit Schimpfworten. Letztendlich wurde die Polizei hinzugerufen und die Polizeistreife aus der Mainzer Neustadt nahm Anzeigen wegen Beleidigung auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell