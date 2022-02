Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Euskirchen- Stotzheim (ots)

Donnerstagnachmittag (15.38 Uhr) befuhr ein 19-Jähriger aus Euskirchen mit seinem Pkw die Straße "Am Domhof" in Richtung der Landstraße 194. Vor ihm fuhr eine 35-Jährige Euskirchenerin mit ihrem Pkw. In Höhe eines landwirtschaftlichen Betriebes musste sie verkehrsbeding anhalten. Dies erkannte der 19-Jährige zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der 35-Jährigen auf. Die schwangere 35-Jährige sowie ihr 42-Jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

