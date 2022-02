Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 42-Jährigen überfallen

Euskirchen (ots)

Donnerstagabend (18.40 Uhr) war der Euskirchener auf dem Pützbergring unterwegs. Nach eigenen Angaben sei er von zwei Männern von hinten angegriffen worden. Durch die Schläge fiel der Geschädigte zu Boden. Hier griffen die beiden Angreifer in die Hosentasche des 42-Jährigen und entwendeten die Geldbörse. Auf ihrer Flucht entnahmen sie das Bargeld aus dem Portemonnaie und warfen die Börse in ein angrenzendes Gebüsch. Diesen Vorgang konnte der Euskirchener beobachten und nahm die Geldbörse wieder an sich. Danach erstattete er umgehend Strafanzeige bei der Polizei. Beide Angreifer trugen schwarze Strickmützen und waren zirka 180 cm groß. Beide waren kräftig gebaut und trugen unifarbene Jogginghosen in weiß und schwarz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell