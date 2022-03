Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall mit 14.000 Euro Blechschaden (23.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden an drei Autos sind die Bilanz eines Auffahrunfalls der am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Möhringer Straße passiert ist. Eine 36-jährige Peugeot-Fahrerin war hinter einem 18-jährigen Golf-Fahrer und einem 47-jährigen Audi-Fahrer auf der Möhringer Straße in Richtung Aesculap-Kreisverkehr unterwegs. Die 36 Jahre alte Frau erkannte zu spät, dass die beiden vor ihr fahrenden Autos abbremsten und fuhr in das Heck des VWs. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf den Audi geschoben. Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst brachte den nicht mehr fahrbereiten Peugeot der 36-Jährigen in eine Werkstatt.

