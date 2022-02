Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kennzeichen abgerissen und gestohlen + Autoaufbrecher unterwegs + Katalysator gestohlen + mit Alkohol aber ohne Führerschein hinters Steuer gesetzt

Friedberg (ots)

Butzbach- Kennzeichen abgerissen und gestohlen

Zwischen Dienstagabend (01.02.0222), 19:30 Uhr und 03:00 Uhr am Mittwoch (02.02.2022) stahlen Unbekannte das Kennzeichen einer Sattelzugmaschine. Der blaue Iveco-Magirus parkte in der Clara-Immerwahr-Straße als die Diebe das mit acht Schrauben befestigte Kennzeichen abrissen und mitnahmen. Der Schaden beläuft sich auf 30 Euro. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Kennzeichens LDK-HM 450 geben? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 70434-0

Bad Nauheim: Autoaufbrecher unterwegs

An mehreren Fahrzeugen machten sich Diebe zwischen Dienstag (01.02.2022) und Mittwoch (02.02.2022) zu schaffen:

Die rechte Seitenscheibe einesweißen Fiat Scudo schlugen Diebe zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Rittershaussstraße ein. Die Unbekannten durchwühlten zwischen 17:30 Uhr und 08:15 Uhr das Fahrzeug. Nachdem sie offenbar keine Wertgegenstände fanden flüchteten die Diebe und hinterließen einen Schaden von 200 Euro.

Einen Schaden von 5.100 Euro verursachten Diebe an einem BMW. Der schwarze X3 stand in einer Grundstückseinfahrt in der Benekestraße. Die Unbekannten zerstörten das Fahrerfenster und durchwühlten das Fahrzeug. Sie stahlen Zigaretten, eine Geldbörse mit mehreren Karten und Bargeld. Die Diebe schlugen im Zeitraum von 23:50 Uhr bis 12:00 Uhr Mittwoch, zu.

Zwischen 19:00 Uhr und 07:50 Uhr hebelten Unbekannte die hintere Dreiecksschiebe auf der Fahrerseite eines schwarzen Mercedes E-Klasse Kombis ein. Der E300 parkte in der Goetzhestraße. Offenbar flüchteten die Diebe ohne Beute. Der Schaden wird mit 250 Euro beziffert.

Eine Brieftasche mit mehreren Bankkarte stahlen dreiste Diebe aus einem grauen Seat Leon in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Zwischen 21:25 Uhr und 08:00 Uhr schlugen die Unbekannten die vordere rechte Seitenscheibe ein und griffen sich die Brieftasche. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro.

Die hintere Seitenscheibe eines 5-er BMW schlugen Unbekannte zwischen 19:30 Uhr und 08:00 Uhr ein. Aus dem Handschuhfach des in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße parkenden grauen 530 i stahlen die Diebe mehrere Flaschen Parfum. Die Polizei schätzt den Schaden auf 600 Euro.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl aus Kraftfahrzeug. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim- Katalysator gestohlen

Wie genau die Unbekannten einen Opel Astra anhoben, um an den Katalysator zu kommen, ist derzeit noch unbekannt. Klar ist, dass Diebe sich zwischen Montagabend (31.01.2022) 19:00 Uhr und Mittwochmorgen (02.02.2022), 09:00 Uhr am blauen Opel in der Schwalheimer Straße zu schaffen machten. Offenbar hoben die Unbekannten den Astra auf noch unbekannte Weise an, schnitten den Katalysator ab und stahlen diesen. Danach flüchteten die dreisten Diebe. Die Polizei beziffert den Schaden mit 800 Euro und sucht Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 zu melden.

Nidda- mit Alkohol aber ohne Führerschein hinters Steuer gesetzt

In der vergangenen Nacht (03.02.2022), um 01:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Büdingen eine 25-jährige Audi-Fahrerin in der Bismarckstraße. Die aus Nidda stammende Frau war den Ordnungshütern zuvor durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen. Offenbar bemerkten die Fahrzeuginsassen die bevorstehende Kontrolle. Die Fahrerin hielt den schwarzen Audi A4 an. Sowohl die 25-Jährige, als auch ihr Beifahrer stiegen aus. Offensichtlich wollten sie den Eindruck erwecken, dass die 25-Jährige Beifahrerin gewesen sei und tauschten schnell die Sitzplätze. Der Grund des schnellen Wechselns stellte sich umgehend heraus: die Audi-Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte es auf 0,52 Promille. Einen Führerschein konnte sich nicht vorzeigen, sie besitzt keinen. Es folgten eine Blutentnahme, sowie Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

