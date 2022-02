Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Nach Raubdelikt - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Friedberg (ots)

Büdingen: Nach Raubdelikt - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Düdelsheimer Straße ist am späten Dienstagnachmittag ein 46-Jähriger von zwei Tätern verprügelt und ausgeraubt worden. Der Geschädigte stürzte dabei offenbar mehrere Treppenstufen hinunter. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen sich die beiden Männer dessen Bauchtasche und flüchteten in Richtung Bahnhof. Rettungskräfte brachten den wohl lediglich oberflächlich Verletzten zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte in Büdingen die beiden 28 und 51 Jahre alten Tatverdächtigen gegen 19 Uhr in der Wohnung einer Bekannten fest. Dabei stieß man neben dem mutmaßlichen Raubgut auch auf eine kleinere Menge an Betäubungsmitteln.

Der 28-Jährige wurde am Mittwoch mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte die Vorführung des 51-Jährigen bei einem Haftrichter. Dieser wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell