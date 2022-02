Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Feuer in Lagerhalle - Brandursache momentan unklar + Zurückgelassene Wertsachen gestohlen + (Plüsch-)Hundehalter gesucht + Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 02.02.2022

Altenstadt: Feuer in Lagerhalle - Brandursache momentan unklar

In der Nacht zu Mittwoch kam es im Ortsteil Waldsiedlung zum Brand einer zum Teil bewohnten Lagerhalle. Eine Person wurde durch das Einatmen von Rauchgasen verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Der Frage, wie es zur Brandentstehung kommen konnte, gehen nun Spezialisten der Wetterauer Kriminalpolizei nach.

Friedberg: Zurückgelassene Wertsachen gestohlen

Zwischen Montagnacht (23.55 Uhr) und Dienstagvormittag (10.40 Uhr) haben bislang Unbekannte Am Herrengarten die Scheibe eines schwarzen Mercedes eingeschlagen und aus dem Innenraum unter anderem zwei zurückgelassene Geldbörsen gestohlen, in welchen sich neben diversen Ausweisen, Dokumenten und EC-Karten insgesamt auch etwa 150 Euro Bargeld befunden haben. Der entstandene Sachschaden dürfte um einiges höher liegen. Zwischen 2 Uhr und 3 Uhr hatten Anwohner das Auslösen der Fahrzeugalarmanlage bemerkt; daher dürfte die Tat wahrscheinlich in diesem Zeitraum begangen worden sein. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: (Plüsch-)Hundehalter gesucht

Bereits seit Mitte Januar wartet ein kleiner, grauer Plüschhund sehnsüchtig darauf, von seinem Herrchen oder Frauchen bei der Polizeistation in Friedberg abgeholt zu werden. Offenbar war das Kuscheltier versehentlich im dortigen Besucherraum liegen geblieben. Die Polizisten bitten die rechtmäßige Eigentümerin oder der rechtmäßige Eigentümer, sich unter Tel. 06031/6010zu melden. (Ein Foto gehört zur Meldung).

Karben: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Ein schwarzes Crossbike der Firma "Bulls" (Modell: Street) entwendete ein Fahrraddieb im Verlaufe des gestrigen Dienstages am Groß-Karbener Bahnhof. Zwischen 6 Uhr und 17.30 Uhr durchtrennte der bislang unbekannte Täter das zur Sicherung angebrachte Faltschloss und nahm das Fahrrad im Wert mehrerer Hundert Euro mit. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

