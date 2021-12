Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eigentümer gesucht

Nordhorn

Die Polizei Nordhorn hat am 15. Dezember einen Fahrraddieb an der Straße Stadtring in Nordhorn auf frischer Tat ertappt. Er versuchte ein Mountainbike der Marke "Batavus" (siehe Foto) zu entwenden. Der/die Geschädigte ist bislang noch nicht bekannt. Er/Sie oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/ 3090 in Verbindung zu setzen.

