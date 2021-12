Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Bramscher Straße in Richtung Lingen unterwegs. Dabei überholte er in Höhe der Kreuzung Bramscher Straße/Am Blomholt über die Linksabbiegerspur einen vor ihm fahrenden Tanklastzug. Anschließend wich er über die Gegenfahrbahn einem Pkw aus, der auf der gegenüberliegenden Linksabbiegerspur hielt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell