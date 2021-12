Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Radlader von Baustelle entwendet

Bild-Infos

Download

Rhede (ots)

In der Nacht von Sonntag (05.12.) auf Montag (06.12.) entwendeten bislang unbekannte Täter einen gelben Radlader des Herstellers New Holland, Typ W70, sowie einen Hydraulikhammer, eine Palettengabel, eine Schwenkschaufel und eine Klappschaufel von einer Großbaustelle in der Bellingwolder Straße, Ecke Emsstraße. Das beigefügte Bild zeigt ein Vergleichsfahrzeug. Zum Abtransport des Diebesgut müssen mehrere Täter mit größeren Gerätschaften angerückt sein. Die Tathandlung dürfte längere Zeit angedauert haben.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell