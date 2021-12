Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht

Haselünne (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 2 bis 12 Uhr, haben unbekannte Täter die Glasscheibe an der Außenterrasse eines Restaurants an der Meppener Straße in Haselünne beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

