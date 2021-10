Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - E-Scooter gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag zwischen 20 und 21 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Wilhelmstraße in Bad Bentheim einen E-Scooter. Dieser stand zur Tatzeit verschlossen vor einem Wohnhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

