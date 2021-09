Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gaststätte an der Münsterstraße - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Unbekannte Einbrecher gelangten in der Montagnacht (06.09., 02.00 - 02.20 Uhr) in die Räumlichkeiten einer Gaststätte an der Münsterstraße und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters zum Biergarten Zutritt. Durch ein Alarmsystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Den Erkenntnissen nach wurde eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell