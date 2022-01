Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geld aus Parkautomaten gestohlen + Einbruch in Schopenhauerstraße + Unter Alkoholeinfluss - Kontrolle verloren und überschlagen + Pickup landet im Graben - Polizei sucht wichtige Zeugen

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 31.01.2022

+++

Friedberg: Geld aus Parkautomaten gestohlen

Am vergangenen Wochenende haben Straftäter einen Parkscheinautomaten in der Tiefgarage der Kreisverwaltung am Europaplatz gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Der Tatzeitraum lässt sich nach aktuellem Kenntnisstand auf Freitagabend, 20 Uhr bis Montagmorgen, 5.20 Uhr eingrenzen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Bad Vilbel: Einbruch in Schopenhauerstraße

Einbrecher waren am vergangenen Samstag in der Schopenhauerstraße zugange. Zwischen 16 Uhr und 21 Uhr beschädigten die bislang Unbekannten ein Fenster an der Rückseite des Einfamilienhauses, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, die im Anschluss nach Wertsachen durchsucht worden waren. Derzeit steht noch nicht fest, was genau entwendet wurde. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Büdingen: Unter Alkoholeinfluss - Kontrolle verloren und überschlagen

Auf der Landstraße zwischen Büdingen und Rinderbügen ist am Samstagabend ein grauer Audi von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Offenbar war der Autofahrer betrunken. Ein anderer Verkehrsteilnehmer befreite den Fahrer aus dem völlig demolierten Auto.

Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab einen Wert von deutlich über 3 Promille bei dem 31-Jährigen. Rettungskräfte brachten den wohl lediglich Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte unter anderem auch eine Blutentnahme. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Nun ermittelt die Polizei, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. War der PKW zuvor an anderer Stelle aufgefallen? Sind andere Verkehrsteilnehmer durch das genannte Auto gefährdet worden? Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

+++

Friedberg: Pickup landet im Graben - Polizei sucht wichtige Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall am späten Freitagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Rosbach und Friedberg sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte gegen 17.45 Uhr der 52-jährige Fahrer eines roten Toyota mehrere vorausfahrende Autos überholen wollen, indem er im Kurvenbereich bei Ockstadt einen Linksabbiegerstreifen befahren haben soll. Möglicherweise übersah der Mann dabei einen den Abbiegestreifen befahrenden PKW bzw. den herannahenden Gegenverkehr, woraufhin er knapp vor einer grünen Sattelzugmaschine mit Auflieger wieder einscherte. Dabei soll der Toyota den LKW touchiert haben, woraufhin der PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Seitengraben rutschte und erst etwa 100 Meter später zum Stehen kam. Die Beteiligten blieben unverletzt; der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 20.000 Euro. Zudem war die Abschleppung des roten Pickup erforderlich, da dieser nicht mehr fahrtüchtig war.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Fahrerin eines Mercedes älteren Baujahres an der Unfallstelle angehalten und diese unter anderem mit einem Warndreieck abgesichert. Die Polizei bittet die Fahrzeugführerin dringend, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern zu melden. Gleiches gilt auch für weitere Verkehrsteilnehmer, denen der rote Toyota Hilux bereits vor dem Verkehrsunfall auf der B455 zwischen Rosbach in Richtung Friedberg aufgefallen war.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell