POL-WE: Vielzahl Spiegel abgetreten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Butzbach: Vielzahl Spiegel abgetreten

Für einigen Schaden an geparkten PKW sorgten Chaoten in der Nacht zu Sonntag in Butzbach.

Soweit bislang bekannt, waren in der New York Straße sowie dem Oberen Lachweg an insgesamt acht Fahrzeugen die Außenspiegel abgerissen bzw. -getreten worden.

Die Polizei in Butzbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06033/70430. Wem waren in der Nacht zu Sonntag im genannten Bereich verdächtige Personen aufgefallen? Wer hatte einen oder mehrere der vorbezeichneten Taten beobachten können? Wer kann anderweitig Angaben zu den Taten machen?

Tobias Kremp

Pressesprecher

