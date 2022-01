Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (41/2022) Überfall auf Tankstelle in Hann. Münden - Zwei Tatverdächtige noch in Tatortnähe von Polizei festgenommen, Ermittlungen dauern an

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Wilhelmshäuser Straße

Montag, 17. Januar 2022, gegen 21.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Zwei 21 und 24 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Kassel und Hann. Münden sind nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, am vergangenen Montagabend (17.01.22) eine Tankstelle am Ortsausgang von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) überfallen zu haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge, betrat der 21-jährige gegen 21.00 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte einen Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer. Mit dem erbeuteten Geld flüchtete der Nordhesse zu Fuß in Richtung des ehemaligen Kasernengeländes.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Beamte der Polizei Hann. Münden den Flüchtigen und seinen mutmaßlichen 24-jährigen Komplizen wenige Minuten später im Bereich Kurhessenstraße ergreifen und festnehmen. Im Audi der Männer stießen die Ermittler auf das geraubte Bargeld, die mutmaßliche Tatwaffe und weitere Beweismittel.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen kamen beide Tatverdächtigen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Ermittler der Polizei Hann. Münden gehen davon aus, dass die mutmaßlichen Räuber die Tankstelle an der Wilhelmshäuser Straße im Vorfeld ausbaldowert haben. Zeugen, die in den Stunden vor der Tat verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge in der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05541/9510 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

