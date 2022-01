Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (39/2022) Kundgebungen gegen Impfpflicht in Herzberg und Göttingen

Göttingen (ots)

Herzberg, Marktplatz

Mittwoch, 19. Januar 2022, ab 17.00 Uhr

HERZBERG/GÖTTINGEN - (hf/jk) Auf dem Marktplatz von Herzberg (Landkreis Göttingen) fand am Mittwoch (19.01.22) die mittlerweile sechste Kundgebung von Kritikern der Corona-Maßnahmen unter dem Motto "Gegen Impfpflicht und Spaltung der Gesellschaft" statt. Ab 18.00 Uhr fanden sich rund 90 Personen zu einer von der Landtagsabgeordneten Dana Guth angemeldeten Versammlung ein. In mehreren Redebeiträgen wurden die aktuelle Corona-Politik und insbesondere die Impfpflicht kritisiert.

Gegen die Kundgebung der Maßnahmengegner demonstrierte nur wenige Meter entfernt das partei- und organisationsübergreifende "Aktionsbündnis Südniedersachsen" unter dem Motto "Wachsam sein".

Beide Versammlungen endeten gegen 18.50 Uhr. Sie verliefen störungsfrei sowie unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, sodass die eingesetzten Polizeikräfte nicht einschreiten mussten.

Aufzug mit drei Teilnehmenden in Göttingen

In Göttingen beteiligten sich ab ca. 17.00 Uhr insgesamt drei Personen an einer Versammlung gegen die aktuelle Corona-Politik. Vom Gänseliesel-Brunnen am Markt zog die Gruppe mit einem themenbezogenen Transparent durch die Innenstadt. Abstands- und Hygieneregeln wurden auch hier eingehalten. Über einen Disput zwischen einem der Teilnehmenden und einem Medienvertreter hinaus, wurden keine weiteren Vorkommnisse bekannt.

