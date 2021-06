Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Smartphone unterschlagen

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein Mann aus Uslar bemerkte am 03.06.21, um 10:30 Uhr, dass er sein Smartphone in der Langen Straße verloren hatte. Es konnte von ihm geortet werden und wurde anschließend in der Stiftstraße im Gebüsch hinter dem Altkleidercontainer total zerstört wieder aufgefunden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

