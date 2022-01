Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (40/2022) Schockanruf-Betrüger erbeuten fünfstellige "Kaution" - Zeugen für Geldübergabe in Göttingen gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner-Tor-Straße

Dienstag, 18. Januar 2022, gegen 13.25 Uhr

GÖTTINGEN (bw/jk) - Mit einem "Schockanruf" haben unbekannte Betrüger am Dienstag (18.01.22) in Göttingen einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Die Übergabe der Summe fand in der Innenstadt statt. Hierfür sucht die Polizei Augenzeugen.

Am Mittag desselben Tages hatte eine Frau einen Anruf erhalten, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Sohn angeblich eine Frau totgefahren habe. Damit er freikommen könne und auch, um einer Anzeige zu entgehen, müsse sie allerdings eine "Kurzzeitkaution" zahlen.

Die Mutter hob daraufhin die geforderte Summe ab und übergab den Briefumschlag mit der "Kaution" gegen 13:25 Uhr in der Groner-Tor-Straße, Höhe Hausnummer 33, an einen bislang unbekannten Täter. Während sie das Geld aushändigte, saß sie in einem silbernen Opel Astra mit Göttinger Kennzeichen. Der Pkw stand halb auf der Straße und halb auf dem Fahrradweg, die Warnblinkanlage war eingeschaltet.

Der Abholer nahm den Briefumschlag durch das Beifahrerfenster in Empfang und verschwand.

Beschreibung:

ca. 30 Jahre alt, normale Statur, ca. 170-175cm groß, Schnurrbart, bekleidet mit grauer Wollmütze und dunklem Blouson.

Zeugen der Übergabe werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Ihre Polizei rät: - Sprechen Sie SOFORT mit ihren Angehörigen oder der Polizei! - Niemals Geld abheben oder überweisen um Ermittlungen zu unterstützen! - Es gibt keine Kautionszahlungen! - Seien Sie misstrauisch - das ist keine Unhöflichkeit! - Die Polizei lässt Ihnen Zeit sich zu vergewissern! - Machen Sie keine Angaben über Ihre Besitztümer! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Fordern Sie bei Kontakt einen Dienstausweis und vergewissern Sie sich über Notruf 110! - Beenden Sie das Gespräch selbst! - Rufen Sie nie über die angezeigte Telefonnummer zurück! - Löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag!

