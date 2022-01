Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schneller Fahndungserfolg nach PKW-Diebstahl - mutmaßlicher Autodieb in U-Haft + Überseecontainer geknackt - Reifensätze entwendet + Lichtempfindlich

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 28.01.2022

+++

Friedberg / Chemnitz: Schneller Fahndungserfolg nach PKW-Diebstahl - mutmaßlicher Autodieb in U-Haft

In der Nacht zu Donnerstag haben Autodiebe im Ortsteil im Limeshainer Ortsteil Rommelhausen zugeschlagen. Gegen 4.20 Uhr entwendeten sie einen schwarzen BMW X5 mit einem Wert von etwa 50.000 Euro. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entdeckten Chemnitzer Polizeikollegen den SUV am Morgen auf einer Autobahn in Richtung Dresden. Nachdem es zu einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften gekommen war, nahmen die Fahnder den mutmaßlichen Autodieb in einem Steinbruch im Landkreis Mittelsachen fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Freitagvormittag die Vorführung des 24 Jahre alten Ukrainers beim Amtsgericht in Chemnitz. Der Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen bezüglich der Festnahme ist der Pressemeldung der Polizeidirektion Chemnitz zu entnehmen. Diese ist über nachfolgende Links abrufbar: https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1036757 und https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2022_86746.htm .

+++

Bad Nauheim: Überseecontainer geknackt - Reifensätze entwendet

Diebe haben vom Gelände eines Autohauses in der Friedberger Straße mehrere hochwertige Reifensätze gestohlen.

Zwischen Mittwochnachmittag (17 Uhr) und Donnerstagmorgen (6.30 Uhr) brachen vermutlich mehrere, gemeinsam handelnde Täter zwei große Überseecontainer auf und entwendeten aus diesen einige Sätze Kompletträder in einem Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wer hatte die Tat beobachten können? Wem waren im genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

+++

Karben: Lichtempfindlich

Einbrecher versuchten sich am Donnerstagabend in der Justus-Liebig-Straße in Karben. Gegen 20.20 Uhr waren sie auf das Grundstück eines freistehenden Einfamilienhauses gelangt und dort auf einen Balkon des Wohnhauses. Sie schoben einen Rollladen nach oben und hebelten an einer dortigen Tür.

Bewohner hörten verdächtige Geräusche und schalteten das Licht ein, woraufhin der oder die bislang unbekannten Täter von ihrem Handeln abließen und flüchteten.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler der Wetterauer Kripo um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem sind am Donnerstagabend in der Justus-Liebig-Straße (OT Klein-Karben) verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

+++

