POL-WE: Nach Unfallflucht - Polizei sucht weißen Renault Master

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Nach Unfallflucht - Polizei sucht weißen Renault Master

Nach einer Unfallflucht am Donnerstagmorgen sucht die Polizei nach dem Schadenverursacher.

Gegen 9.30 Uhr beschädigte ein weißer Transporter in der Burgallee den am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 10 parkenden, orangen Dacia. An der Frontstoßstange sowie am vorderen linken Kotflügel entstanden Schäden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Transporter einem entgegenkommenden Kraftfahrzeug ausgewichen und hatte dabei den abgestellten Sandero touchiert. Zeugenangaben zufolge soll auf dem Transporterheck unter anderem das Wort "Frische..." zu lesen gewesen sein. Zudem fanden sich an der Unfallstelle zurückgelassene Fahrzeugteile. Erste Ermittlungen ergaben, dass diese von einem Renault Master III stammen müssen.

Auf einen Blick:

Nun bitten die Unfallfluchtermittler um Mithilfe: Gesucht wird ein weißer Renault Master 3, auf dessen Heck unter anderem das Wort "Frische" zu lesen ist. Zudem müsste der Wagen an der rechten Fahrzeugseite einige Beschädigungen aufweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010 entgegen.

