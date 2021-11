Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer

Konz (ots)

Am 10.11.21 um 13.55 Uhr kam es in Konz in der Straße Konzerbrück zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelec-Fahrer. Der unerlaubt auf dem Gehweg fahrende Pedelec-Fahrer wich einer sich öffnenden PKW-Tür auf die Straße aus. Infolgedessen stürzte der Pedelec-Fahrer und zog sich schwere Kopfverletzungen zu, da er keinen Fahrradhelm trug. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zum Schutz vor schweren Kopfverletzungen einen Fahrradhelm beim Rad-/Pedelec-Fahren zu tragen.

